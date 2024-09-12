Anıt bayrak yenilendi

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesinde, 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve karayolu seyahatleri sırasında dikkat çeken, parke taşından yapılmış 600 metrekarelik dev Türk bayrağı, Yahşiyan Belediyesi tarafından yenilendi. Bayraktepe Mahallesi'nde 2006 'da 14 bin parke taşı kullanılarak oluşturulan dev bayrak, aradan geçen uzun sürede çevresel etkenler nedeniyle solmuştu. Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un talimatlarıyla başlatılan bakım çalışmasıyla bayrak, bir hafta süren titiz bir yenileme sürecinin ardından yeniden kırmızı-beyaz renklerine kavuştu.