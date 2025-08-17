Anız yakmak toprağı çölleştiriyor

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, anız yakmanın toprağa ve canlı yaşama ciddi zararlar verdiğini söyledi. Doç. Dr. Uludağ, anız yakmanın toprağın üst katmanındaki organik maddeleri yok ettiğini ve yüksek sıcaklığın tarla ile çevresindeki birçok canlının ölümüne yol açtığını belirtti. Uludağ, "Anız yakmak, içinde milyonlarca faydalı mikroorganizma bulunan toprağı yakmak demektir. Bu yöntemle toprağı bir çöle dönüştürüyoruz. Tarlayı az sürmek veya iş gücünden tasarruf etmek için tercih edilse de çok yanlış bir uygulama" dedi.

VERİMLİLİK DÜŞÜYOR

Türkiye'nin pek çok bölgesinde hasat sonrası uygulanan anız yakmanın çevreye ve tarıma geri dönülmez zararlar verdiğini vurgulayan Doç. Dr. Uludağ, toprağın doğal döngüsünün bozulduğunu ve tarımsal verimliliğin düştüğünü söyledi. Anız yakmanın toprağın su tutma kapasitesini azalttığını, erozyon riskini artırdığını ve ekosistemi tahrip ettiğini dile getiren Doç. Dr. Uludağ, "Kendi geleceğimizi yok ediyoruz. Topraktaki humusu sağlayan mikro canlılar yanıyor, ekosistem bozuluyor" ifadelerini kullandı. Uludağ, kuraklıkla birlikte anız yangınlarının orman yangınlarına da zemin hazırladığını belirterek, "Bu nedenle orman yangınlarıyla mücadelede büyük zorluk yaşanıyor. Ateş, hem yaşam alanlarımızı hem ormanlarımızı tehdit ediyor" dedi. AA