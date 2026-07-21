Anız yangını faciaya dönüştü: Komşusunun tarlasını kurtarmak isterken alevlerin arasında can verdi

Olay, dün öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Gökçehüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Aziz Balaban, hobi bahçesindeki kurumuş otları yakarak temizlemek istedi. Ancak Balaban'ın yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak bahçenin yanındaki ekili araziye sıçradı.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangının komşusunun arazisine yayılması üzerine Aziz Balaban, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmek için müdahalede bulundu. Bu sırada dengesini kaybeden Balaban, yanan otların arasına düştü. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ağır yaralanan Aziz Balaban sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda oluşan ağır yanıklar nedeniyle tedavi altına alınan Balaban, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aziz Balaban'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Balaban için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından Balaban'ın naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.