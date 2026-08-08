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Giriş Tarihi: 8.08.2026 16:27

Anız yangını kazası! 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da çıkan anız yangınının oluşturduğu yoğun duman, trafikte kazaya neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu ikisi tır olmak üzere 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Anız yangını kazası! 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı
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Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Kızılören ilçesi girişinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı.

13 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AFYONKARAHİSAR #ANTALYA

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Anız yangını kazası! 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı
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