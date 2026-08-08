Anız yangını kazası! 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı

13 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.