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Giriş Tarihi: 9.09.2026 13:06

Anız yangını korkuttu! 50 dönüm kül oldu

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 50 dönüm arazi zarar görürken, alevlerin bağ evlerine sıçramaması büyük bir faciayı önledi.

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HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Anız yangını korkuttu! 50 dönüm kül oldu
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangını fark eden köylüler, alevlerin bağ evlerine ulaşmaması için jandarma ekipleriyle birlikte kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye Bahşılı ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAZÖZ VE DRON DESTEĞİ

Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz de destek verdi. AFAD ekipleri ise dronla bölgede inceleme yaparak yangının yayılımını takip etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında yaklaşık 50 dönüm arazi zarar gördü.

RÜZGAR YÖNÜ FACİAYI ÖNLEDİ

Yangının köy ve bağ evlerinin bulunduğu yöne doğru ilerlememesinde rüzgarın yönünün etkili olduğu belirtildi. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#KIRIKKALE

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Anız yangını korkuttu! 50 dönüm kül oldu
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