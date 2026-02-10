Ankara’da şoke eden adli emanet soygunu! Pişkin sözleri pes dedirtti: İhtiyacım kadar aldım

İTİRAF GELDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine adli emanet depolarında görev yapan personelin ifadelerine başvuruldu. İfade veren memurlardan biri, eksik altınları kendisinin aldığını kabul etti. Şüpheli ifadesinde, yalnızca ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer emanetlere dokunmadığını ve altınları daha sonra yerine koymayı düşündüğünü söyledi.

TUTUKLANDI

Altınları zimmetine geçirdiğini itiraf eden memur hakkında idari soruşturma da başlatıldı. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece zimmet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.