Giriş Tarihi: 10.02.2026 15:36 Son Güncelleme: 10.02.2026 15:58

Ankara'da şoke eden adli emanet soygunu! Pişkin sözleri pes dedirtti: İhtiyacım kadar aldım

Ankara’da Batı Adliyesi Adli Emanet Deposu’nda görevli bir memurun, kasada muhafaza edilen altınlardan 10 tam ve 5 çeyrek altını zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Rutin kontroller sırasında fark edilen eksiklik üzerine başlatılan soruşturmada, memur suçunu itiraf ederek “İhtiyacım kadar aldım, daha sonra yerine koyacaktım” dedi. Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
Ankara Batı Adliyesi'nde adli emanet bürosunda yapılan rutin sayımlar sırasında, içinde 50 altın bulunan poşette eksiklik olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde 10 tam ve 5 çeyrek altının kasada olmadığı tespit edilince durum tutanak altına alındı ve savcılığa bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Altınlardaki eksikliğin belirlenmesinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adli emanet deposuna giriş-çıkışların olduğu güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Ancak ilk aşamada altınları kimin aldığına dair net bir tespit yapılamadı.

İTİRAF GELDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine adli emanet depolarında görev yapan personelin ifadelerine başvuruldu. İfade veren memurlardan biri, eksik altınları kendisinin aldığını kabul etti. Şüpheli ifadesinde, yalnızca ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer emanetlere dokunmadığını ve altınları daha sonra yerine koymayı düşündüğünü söyledi.

TUTUKLANDI

Altınları zimmetine geçirdiğini itiraf eden memur hakkında idari soruşturma da başlatıldı. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece zimmet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

