Ankara’da şoke eden adli emanet soygunu! Pişkin sözleri pes dedirtti: İhtiyacım kadar aldım

Ankara Batı Adliyesi'nde adli emanet bürosunda yapılan rutin sayımlar sırasında, içinde 50 altın bulunan poşette eksiklik olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde 10 tam ve 5 çeyrek altının kasada olmadığı tespit edilince durum tutanak altına alındı ve savcılığa bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Altınlardaki eksikliğin belirlenmesinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adli emanet deposuna giriş-çıkışların olduğu güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Ancak ilk aşamada altınları kimin aldığına dair net bir tespit yapılamadı.
İTİRAF GELDİ
Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine adli emanet depolarında görev yapan personelin ifadelerine başvuruldu. İfade veren memurlardan biri, eksik altınları kendisinin aldığını kabul etti. Şüpheli ifadesinde, yalnızca ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer emanetlere dokunmadığını ve altınları daha sonra yerine koymayı düşündüğünü söyledi.
TUTUKLANDI
Altınları zimmetine geçirdiğini itiraf eden memur hakkında idari soruşturma da başlatıldı. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece zimmet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.