Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 33 konser için soruşturma izni

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen ve müfettişler tarafından incelemeye alınan 130 konserden 33'ü hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar aldı.

130 KONSERDEN 33'Ü HAKKINDA SORUŞTURMA

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin bir süre önce müfettişler tarafından incelemeye alındığı hatırlatıldı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamlandığı belirtilerek, "Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır" denildi.

EBRU GÜNDEŞ'E 69 MİLYON, CANDAN ERÇETİN'E 80 MİLYON, MOR VE ÖTESİNE 71 MİLYON!

Öte yandan CHP'li Mansur Yavaş'ın konser skandalları Türkiye'nin gündemine yerleşmişti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ebru Gündeş konseri için 69 Milyon TL'lik sözleşme yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Mansur Yavaş'tan "Bir denetim komisyonu kurup araştıracağız'' açıklaması gelmişti. Öte yandan CHP'li ABB yönetiminin Mor ve Ötesi için 71 Milyon TL ve Candan Erçetin için ise 80 Milyon TL ödediği tespit edilmişti.

MOR VE ÖTESİ'NDEN "71 MİLYONU BİZ ALMADIK" SAVUNMASI!

Mor ve Ötesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir." ifadeleri yer aldı. Ayrıca 'Mansur Yavaş'ın kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz." Denilmişti.