Ankara Büyükşehir’in hafriyat zammı yargıya taşındı: Osman Gökçek’ten yürütmeyi durdurma davası!

Sabah Gazetesi'nin gündeme getirdiği zam haberleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Zam yağmuruna karşı harekete geçen Gökçek, yaptığı açıklamada Ankaralıların ağır bir mali yükle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ankara İdare Mahkemesi'ne, Mansur Yavaş'ın yaptığı hafriyat fiyatlarındaki fahiş zamlar nedeniyle yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtım.

Ankaralıların sırtına bindirilen bu ağır yük kabul edilemez. Bu yanlış uygulamadan derhal vazgeçilmelidir."

HAFRİYAT BEDELİ İKİ YILDA 30 KAT ARTTI

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunlukta olduğu dönemde, hafriyat döküm bedeli KDV dahil 6 lira 93 kuruş olarak uygulanıyordu. Ancak Aralık ayında CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen yeni tarifeyle bu bedel 192 liraya çıkarıldı. Böylece hafriyat döküm ücretlerine iki yıl içinde yaklaşık 30 kat zam yapılmış oldu.

Yapılan fahiş zammın Ankara'da ciddi mağduriyetlere yol açtığı belirtiliyor. Binlerce hafriyat esnafı artan maliyetler nedeniyle zor durumda kalırken, müteahhitler de yükselen giderler karşısında sıkıntı yaşıyor.

Uzmanlar, hafriyat ücretlerindeki bu artışın zincirleme etki yaratarak konut maliyetlerini yükselteceğini, bunun da doğrudan vatandaşın ev fiyatlarına daha ağır şekilde yansımasına neden olacağını ifade ediyor. Ev sahibi olmak isteyen Ankaralıların, önümüzdeki dönemde bu zamların faturasını çok daha ağır ödeyebileceği değerlendiriliyor.