Haberler Yaşam Haberleri Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse alkışlarla uğurlandı
Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse alkışlarla uğurlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse için Ankara Adliyesi’nde veda töreni gerçekleştirildi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse alkışlarla uğurlandı
  • ABONE OL

HSK Genel Kurulu'nca yapılan gizli oylama sonucunda Danıştay'a 2, Yargıtay'a ise 1 yeni üye belirlendi. Oylamada Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay üyeliği görevine getirilen Karaköse için bugün Ankara Adliyesi'nde tören düzenlendi. Programa çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katılım sağladı.

Törende konuşma yapan Karaköse, Ankara Adliyesi'nde yürüttüğü görev süresince birlikte çalıştığı meslektaşlarına teşekkür ederek helallik istedi. Programda meslektaşları tarafından Karaköse'ye çiçek takdim edilirken, tören toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle devam etti. Karaköse, programın ardından adliye personeli ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde uğurlandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse alkışlarla uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA