Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse alkışlarla uğurlandı

HSK Genel Kurulu'nca yapılan gizli oylama sonucunda Danıştay'a 2, Yargıtay'a ise 1 yeni üye belirlendi. Oylamada Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay üyeliği görevine getirilen Karaköse için bugün Ankara Adliyesi'nde tören düzenlendi. Programa çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katılım sağladı.

Törende konuşma yapan Karaköse, Ankara Adliyesi'nde yürüttüğü görev süresince birlikte çalıştığı meslektaşlarına teşekkür ederek helallik istedi. Programda meslektaşları tarafından Karaköse'ye çiçek takdim edilirken, tören toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle devam etti. Karaköse, programın ardından adliye personeli ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde uğurlandı.