Ankara Emniyeti NATO Zirvesi için güvenlik ve trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) hakkında İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, basın mensuplarına yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi.

900'E YAKIN ŞOK UYGULAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, zirve öncesinde günler öncesinden başlayan güvenlik hazırlıklarının en üst seviyeye ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "NATO Zirvesiyle ilgili Ankara'da günler öncesinden aldığımız tedbirlerimiz oldu. Tedbirlerin en üst seviyeye geldiği noktadayız. Tedbirleri planladık ve zirve bitene kadar da sorunsuz bir şekilde sonuç almayı planlıyoruz. Risk analizleri ve bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler çerçevesinde de yaklaşık 49 bin emniyet, 7 bin civarında da jandarma personelimiz görev alacak. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 900'e yakın şok uygulama yapıldı.

"UYGULAMALARIMIZ ÇOK KATMANLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Akıllara gelebilecek tüm detaylar değerlendirildiğini vurgulayan Tandoğan, "Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerler ve düzenlenecek programların yapılacağı çevreler de dahil uygulamalarımız çok katmanlı bir şekilde devam ediyor. Bizim önceliğimiz devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz bir şekilde zirveden ayrılmamaları. Bu çerçevede kriz merkezlerimiz oluşturuldu, bu merkez KGYS merkezimizin içinde olacak. Sürekli izlemeler ve takipler yapılacak. Birimlerimizin kendi kriz merkezleri de olacak ve eşgüdüm içerisinde çok katmanlı bir şekilde takip edilecek. Şehirde hayat devam edecek. Güzergahlar ve konaklama yerlerindeki tedbirlerimiz daha belirgin olacak. Vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değil. Alternatif yollarımız ilan edildi. Her an sahadayız. Bütün riskleri yönetiyoruz. Yerli ve milli yazılımlarla sahada olan biten her şeyi kriz merkezimizden anlık olarak takip edeceğiz. Dijital sistemlerimizi de geliştirdik" dedi.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİP LİDERLERİ UĞURLAYACAĞIZ"

Vatandaşlarımız sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yayınlanan yalan haberlere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulunan Tandoğan, "Resmi kurumlardan yapılan bilgilendirmeleri dikkate almalarını rica ediyoruz. İhbarları en ince ayrıntısına değerlendiriyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip liderleri uğurlayacağız."

"TRAFİK TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da zirve süresince uygulanacak trafik planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atasoy, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şehir içinde ve çevre güzergahlarında trafik tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirlerin amacı uluslararası önem taşıyan NATO Zirvesini güvenli bir şekilde tamamlamak ve vatandaşlarımızın olağan hayat akışını etkilememek. Bu çerçevede birçok noktada ekiplerimizi görevlendirdik. Sadece liderlerin geçişi esnasında güzergah yolları kısa süreliğine kapanacak. Bu yolların hepsinin alternatifinin aktarımını sağlayacağız. Vatandaşlarımız seyir esnasında bir sıkıntı yaşamayacaklar. İstedikleri yerlere alternatif güzergahları kullanarak gidebilecekler" açıklamalarında bulundu.

ŞEHİRLERARASI ULAŞIM VE YAYA HAREKETLİLİĞİNDE BİR KISITLAMA OLMAYACAK

Şehirlerarası otobüslerle ilgili, yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlama olmadığını belirten Atasoy, "Daha önce de olduğu gibi şehirlerarası otobüsler Sabancı Bulvarı'nda AŞTİ'ye hareket edebilecekler. İlimize dışarıdan gelmek isteyen vatandaşlar da sıkıntı yaşamayacak. Radar cihazlarımızla şehir girişlerinde denetim noktaları kurduk. Bazı araç türlerinin denetimlerini artırdık. Vatandaşlarımızın trafikte sıkıntı yaşayabileceği tüm noktalarda ekiplerimizi görevlendirdik. Kent Güvenlik Sistemleri üzerinden de oluşabilecek yoğunluklarla ilgili tüm tedbirlerimiz hazır. İlave tedbir alınması gerektiğinde de tedbirlerimiz alınacak."