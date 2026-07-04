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Giriş Tarihi: 4.07.2026 09:58

Ankara Emniyeti'nde NATO Zirvesi güvenlik toplantısı

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 36. NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilgili birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, zirve öncesinde alınan güvenlik tedbirleri, sahada yürütülen çalışmalar, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı.

SENA UYANER SENA UYANER
Ankara Emniyeti’nde NATO Zirvesi güvenlik toplantısı
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Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 36. NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR MASAYA YATIRILDI

Toplantıya başkanlık eden İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in, zirve süresince görev alacak birimlerin hazırlıklarını gözden geçirerek yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ TİTİZLİKLE UYGULANACAK

Açıklamada, güvenlik tedbirlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde uygulanmasına yönelik planlamaların ayrıntılı olarak değerlendirildiği ifade edildi. 36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin, ilgili birimlerin koordinasyonunda titizlikle uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.

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#ANKARA #NATO ZİRVESİ

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