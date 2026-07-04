Ankara Emniyeti’nde NATO Zirvesi güvenlik toplantısı

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 36. NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR MASAYA YATIRILDI

Toplantıya başkanlık eden İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in, zirve süresince görev alacak birimlerin hazırlıklarını gözden geçirerek yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ TİTİZLİKLE UYGULANACAK

Açıklamada, güvenlik tedbirlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde uygulanmasına yönelik planlamaların ayrıntılı olarak değerlendirildiği ifade edildi. 36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin, ilgili birimlerin koordinasyonunda titizlikle uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.