Ankara Emniyetinden oyunlardaki "ücretsiz ödül" dolandırıcılığına karşı uyarı

Müdürlüğün, sosyal medya hesabından "Oyundaki ödül, hesabını tehlikeye atmasın" başlığı ile yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Ücretsiz ödül veya bedava oyun parası vaatlerine kanmayın. Şifrenizi, hesap bilgilerinizi ve telefonunuza gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın. Oyunda da internette de güvenliğinizi koruyun."
🎮 OYUNDAKİ ÖDÜL, HESABINI TEHLİKEYE ATMASIN!— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) September 16, 2026
"Ücretsiz ödül" veya "bedava oyun parası" vaatlerine kanmayın.
🔐 Şifrenizi, hesap bilgilerinizi ve telefonunuza gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın.
Oyunda da internette de güvenliğinizi koruyun.#SiberGüvenlik… pic.twitter.com/27e1yaskmX