Haberler Yaşam Haberleri Ankara Emniyetinden oyunlardaki 'ücretsiz ödül' dolandırıcılığına karşı uyarı
Giriş Tarihi: 16.09.2026 14:36

Ankara Emniyetinden oyunlardaki "ücretsiz ödül" dolandırıcılığına karşı uyarı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları oyunlarda karşılaşılabilecek "ücretsiz ödül", "bedava oyun parası" dolandırıcılığına karşı uyardı.

AA
Ankara Emniyetinden oyunlardaki ücretsiz ödül dolandırıcılığına karşı uyarı
  • ABONE OL

Müdürlüğün, sosyal medya hesabından "Oyundaki ödül, hesabını tehlikeye atmasın" başlığı ile yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ücretsiz ödül veya bedava oyun parası vaatlerine kanmayın. Şifrenizi, hesap bilgilerinizi ve telefonunuza gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın. Oyunda da internette de güvenliğinizi koruyun."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Emniyetinden oyunlardaki "ücretsiz ödül" dolandırıcılığına karşı uyarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA