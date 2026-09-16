Ankara Emniyetinden oyunlardaki "ücretsiz ödül" dolandırıcılığına karşı uyarı

Müdürlüğün, sosyal medya hesabından "Oyundaki ödül, hesabını tehlikeye atmasın" başlığı ile yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ücretsiz ödül veya bedava oyun parası vaatlerine kanmayın. Şifrenizi, hesap bilgilerinizi ve telefonunuza gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın. Oyunda da internette de güvenliğinizi koruyun."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör