Ankara kedisi sahibi olmak kolay değil

Uzun, beyaz ve parlak tüyleri ve farklı gözleri sayesinde Türkiye'nin özel kedi türleri arasında bulunan Ankara kedisinin yaşatılması için Pursaklar Belediyesi tarafından 2017'de kurulan merkez, 50 Ankara kedisine yuva oluyor. Vatandaş ziyaretine açık olan Ankara Kedi Evi'nin lisanslı kedi yetiştiricisi veteriner tekniker Ayşegül Korkmaz, her yıl 100 yavru kedinin sahiplendirildiğini söyledi. Her yıl sahiplenmek için gelen talepleri ocak ayından itibaren sıraya aldıklarını söyleyen Korkmaz, kedilere iyi bakabilecek kişilere vermeye özen gösterdiklerini anlattı.Kedi Evi'nde erkekleri, dişileri, gebe dişileri, yetişkin dişileri, yavruları ve kısır kedileri için 6 ayrı yaşam alanı bulunuyor. Her bir kafesin kediler için birer ev gibi dizayn edildiğini anlatan Korkmaz, "Her bir kedimiz rahatça hareket edebileceği alana ihtiyaç duyuyor. Onların refahı için yarı açık, yarı kapalı olarak düzenlenen kafeslerde istedikleri gibi vakit geçirebiliyorlar. Kedilerimizin mutlulukları da tüylerinin parlaklığı ve temizliğinden belli oluyor" diye konuştu. Kedilerin mutluluğuna önem verdiklerini anlatan Korkmaz, "Kedilerde stres birçok hastalığı, birçok semptomu tetikleyen bir şey. Deri dökülmesinden, tüy dökülmesinden tutun da yemek yememe sonucu bağışıklığın düşmesine kadar. Bunların hepsi strese bağlı. O yüzden kedide stres faktörü çok çok önemli" şeklinde anlattı.Bakım evinin kurulduğu yıldan beri burada doğan her yavrunun anne, baba, ata, dedesinin 6-7 soya kadar belli olduğunu söyleyen Korkmaz, kedilerin soy ağacının da tutulduğunu belirtti. Kedilerin tek eşli üremesine özen gösterdiklerine değinen Korkmaz, "Kim kiminle eşleşiyor bunu not alıyorum. Bunun sebebi olası doğum tarihini hesaplamak ve doğumdan bir hafta öncesinde anne kedimizi doğumhaneye almak" diye anlattı. Ankara Kedi Evi'ndeki kedilerin safkanlık belgesi aldığını söyleyen Korkmaz, "Poyraz diye bir kedimiz var. Poyraz, Ayasofya'nın sembol kedisi Gli'nin ölümünün ardından, camiye gönderilen 'Kılıç' isimli kedimizin oğlu. Biraz çapkın bir kedidir Poyraz. Normalde kediler taşıma çantasını gördüğünde korkar ve çıkmak istemez. Ama Poyraz, taşıma çantasına girdiği zaman kızların yanına gideceğini bildiği için koşa koşa bir metreden taşıma çantasına atlıyor" diye anlattı.