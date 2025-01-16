Bir Akdeniz şehri olan Antalya'ya bağlı olan Kemer, dinlenmek ve macera arayanlar için ideal bir yerdir. İlçedeki Phaselis Antik Kenti ve Olympos gibi tarihi yerler, tarihe ilgi duyanlar tarafından keşfedilmeyi beklemektedir. Dalış, tekne turları, doğa yürüyüşleri ve teleferik gibi birçok aktiviteye de ulaşmak mümkündür. Ankara Kemer arası kaç km, Kemer Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer şeklindeki sorular ise tatilciler için ilgi çekicidir.

Ankara Kemer Arası Kaç Km?

Tatil, iş seyahati veya memleket ziyareti nedeniyle Ankara ve Kemer arasında yolculuk yapan pek çok insan bulunur. Yolcular için önemli olan noktaların başında ise mesafe ve seyahat süresi gelir. Ankara ile Kemer arasındaki uzaklığa bakıldığında, karayolu ile yaklaşık olarak 525 kilometre olduğu görülür. Özel araçla yapılan yolculuklarda, bu mesafeyi katetmek tahmini olarak 6 saat 56 dakikayı bulur. Ancak, yoğun trafik, yağmur, kar ve dolu yağışı ile yol çalışmaları gibi faktörler bu süreyi etkileyebilir. Otobüsle seyahat süresi, duraklamalar ve bekleme süreleri nedeniyle daha uzun olabilir. Uçakla seyahat etmeyi tercih edecekler için uçuş süresi ise ortalama 31 dakikadır.

Ankara'dan Kemer'e Nasıl Gidilir?

Aşağıda, Ankara'dan Kemer'e gitmek için tercih edilebilecek birkaç seçenek bulunur. Bu ulaşım alternatiflerinden biri tercih edilerek istenilen sürede varış noktasına ulaşım sağlanabilir.

Ankara Otogarı'ndan kalkan otobüslerle Antalya'ya ulaşıldıktan sonra, Antalya Otogarı'ndan Kemer'e giden minibüslere binilebilir. Bu seyahat tahmini olarak 8-9 saat sürmektedir.

Ankara'dan Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya, oradan da Kemer'e varmak mümkündür. Bu güzergah yaklaşık olarak 580 kilometredir ve yolculuk süresi 6-7 saat kadardır.

Ankara'dan yola çıkıldıktan sonra D200/E90 otoyolu takip edilerek Polatlı yönüne doğru ilerlenmelidir. Bu güzergah, yoğun trafiği azaltarak zaman kazandırabilir.

Polatlı'dan sonra Afyonkarahisar'a doğru devam edilmelidir.

Afyonkarahisar'da Sandıklı – Burdur yönüne sapılarak Antalya'ya ulaşılmalıdır.

Antalya'ya ulaşıldığında, şehir merkezinden Kemer tabelaları takip edilerek aşağı yukarı 40-45 dakikalık bir yolculukla tatil beldesine varılabilir.

En yakın havalimanı olan Antalya Havalimanı'na uçularak, havalimanından kalkan servislerle veya kiralık araçlarla Kemer'e gidilebilir.

Her bütçeye hitap eden bu seçeneklerin her biri, Ankara ve Kemer arası yolculukta yaygın olarak kullanılmaktadır.