Ankara Kırşehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kırşehir Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Kırşehir arası kaç km sorusuna cevap aranırken seçim yapacağınız vasıtayı da göz önünde bulundurmanız gerekir. Seçtiğiniz vasıta, yolculuk sürenizi de doğal olarak etkileyecektir. Bunun yanında vasıtaların ekonomik olarak değerlendirmesini de yapmanız gerekir. Gerekli değerlendirme ile en optimum seçimi yapabilirsiniz. Özel araçla, uçakla, otobüsle Kırşehir Ankara arası kaç saat gibi soruların cevabı yazımızın devamında.

Özel Araçla Ankara Kırşehir Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara Kırşehir arası 221 km'dir. İki şehir merkezi arasındaki mesafe yakın olduğundan genellikle özel araçla iki mesafe arasında yolculuk yapılır. İki şehir arasındaki yolculuk yaklaşık 2 saat 30 dakika sürer. Yolun trafik yoğunluğu dikkate alındığında sürenin artacağı da düşünülmelidir.

Otobüsle Ankara Kırşehir Arası Kaç Saat Sürer?

Otobüs firmalarının hemen hepsinin Ankara Kırşehir arası seferleri vardır. İki şehir merkezi arasındaki yolculuk süresi firmalar arasında farklılık gösterse de genellikle 3 saattir. Otobüs firmalarının mola süreleri ve uğradığı otogarlar dikkate alınarak bu sürenin değiştiğini göz önünde bulundurmanız gerekir.

Uçakla Ankara Kırşehir Arası Kaç Saat Sürer?

Uçak yolculuğu, belli mesafenin üzerindeki yolculuklar için idealdir. Kırşehir Ankara arası yakın bir mesafe olduğu için uçak yolcuğunun tercih edilmesi uygun değildir. Yine de uçak yolcuğunu tercih etmek istiyorsanız da söz konusu iki şehir arasında direkt uçuş yoktur.