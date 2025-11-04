Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Şifreli örgütsel yazışmalar tespit edildi!

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A isimli şüphelinin dijital materyallerinde, şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları belirlenen 19 şüpheli tespit edildi. Şüphelilelerden 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji,Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.