Ankara merkezli 5 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 12 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, deprem bölgesinde hasar alan araçları piyasa değ erinin altında alarak yurtdışından ülkemize sokulan araçların şase numaralarını bahse konu araçlara işlemek suretiyle 'kaçakçılık kanununa muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', ve 'suç delillerini yok etme gizleme ve değiştirme' suçlarını işledikleri belirlenen 26 şüpheli tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile birlikte, Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4'ü hakkında ise adli kontrol talep edildi. Tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanmış olup, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere titizlikle devam ediliyor.