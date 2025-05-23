Ankara merkezli 5 ilde satışı yasak egzotik hayvan operasyonu: 96 egzotik hayvan ele geçirildi, 12 Şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca ülkede satışı yasak olan hayvanları yasa dışı yollarla getirerek çoğaltan ve ticaretini yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamından yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi koordinesinde Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 21 egzotik yılan, 20 yılan yumurtası, 1 maymun, 4 sincap, 27 hamster cinsi fare, 26 gecko cinsi kertenkele, 9 tarantula cinsi örümcek, 8 sultan ve gökkuşağı cinsi papağan ele geçirildi. Hayvanlar yetkililere teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.