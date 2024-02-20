Ankara merkezli 6 ilde FETÖ/PYD operasyonu: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlattı.8 GÖZALTI KARARITerör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2010 ve 2012 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturması kapsamında da FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli ile 2011 yılındaki Deniz Harp Okulu (DHO) ve 2014 yılındaki Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) ve 2015 yılındaki Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakatlarında usulsüzlük yapan FETÖ/PDY mensubu 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlattı.