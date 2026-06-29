Haberler Yaşam Haberleri Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.06.2026 20:19

Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı. Şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA
Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 şüpheli tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 45'i işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

31 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 şüpheli tutuklandı
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