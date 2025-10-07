Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında elde edilen dijital materyallerin çözümlenmesi, teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen, 5'i daha önce kamu kurumlarından ihraç, 1'i sivil olmak üzere 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.