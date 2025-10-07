Haberler Yaşam Haberleri Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 7.10.2025 10:06

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 5’i daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere 6 şüpheliye eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında elde edilen dijital materyallerin çözümlenmesi, teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen, 5'i daha önce kamu kurumlarından ihraç, 1'i sivil olmak üzere 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

