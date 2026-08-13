Ankara’da feci kaza: 2 ölü, 25 yaralı!

Kaza, Ankara ile Eskişehir arasındaki E-90 kara yolunun Temelli mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi açıklanmayan midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Midibüs, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje savrulup, dinlenme tesisinde park halinde bulunan TIR'a çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. İlk müdahale kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Gerçekleşen feci kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.