Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 25 yaralı!
Giriş Tarihi: 13.08.2026 17:45 Son Güncelleme: 13.08.2026 18:33

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 25 yaralı!

Ankara'da meydana gelen feci kazada, midibüs ile kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs park halindeki tıra çarparak durabilirken, kazada 2 kişi öldü, 25 kişi ise yaralandı.

DHA Yaşam
Ankara’da feci kaza: 2 ölü, 25 yaralı!
  • ABONE OL

Kaza, Ankara ile Eskişehir arasındaki E-90 kara yolunun Temelli mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi açıklanmayan midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Midibüs, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje savrulup, dinlenme tesisinde park halinde bulunan TIR'a çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İlk müdahale kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Gerçekleşen feci kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

#ANKARA #KAZA #YARALI #ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 25 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA