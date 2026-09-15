Ankara Milletvekili Aydemir’e yeni görev

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. AK Parti teşkilatlarında ve TBMM'de yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir yeni göreviyle birlikte parti çalışmalarının koordinasyonu ve teşkilat süreçlerinde sorumluluk üstlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olurlarıyla gerçekleştirilen görevlendirme, AK Parti'de yeni dönem yapılanması kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirildi. Aydemir'in yeni görevinde teşkilatlarla yakın çalışma içerisinde olması ve parti çalışmalarına katkı sunması bekleniyor.

AYDEMİR X HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'ın takdirleriyle tevdi edilen Genel Sekreter Yardımcılığı görevi için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu vazifenin mesuliyetini hakkıyla yerine getirmek; partimize, teşkilatımıza ve milletimize layıkıyla hizmet etmek için azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğim. Rabb'im mahcup etmesin."

ZEHRANUR AYDEMİR KİMDİR?

1998 yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde doğdu. Üniversite öğrenimini Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde tamamladı. Endüstri Mühendisliği bölümünde tam burslu olarak okuyan Zehranur AYDEMİR, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden çift anadal yaptı. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği, 2023 yılında ise Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yazılım Mühendisi olarak Savunma sanayii endüstrisinde faaliyet gösteren bir firmada çalışma hayatına başladı. Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri ve Milli Güvenlik Enstitüsünde Savunma Teknolojileri Yönetimi yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Siyasi hayatına 18 yaşında iken 2016 yılında AK Parti Ankara Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu'nda başladı. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda ve AK Parti Genel Merkez bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. 2021-2023 yılları arasında Gençlik Kolları ARGE ve Eğitim Başkanlığı, 2023-2025 yılları arasında Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerini yürüttü. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönemin en genci olarak Ankara 1. Bölgeden milletvekili seçildi. 27 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen 7. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi. Evli ve bir çocuk annesidir. İyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir.