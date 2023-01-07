ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları listesi ile 2+1 3+1 isim sorgulama ekranı

TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ekranı yayında. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan sosyal konut projesinde takvim her hafta yenileniyor. Yeni sene Ankara kuraları ile başladı. 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi için başladı. Sincan Yenipeçenek sonuçları bugün gündemde olacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…