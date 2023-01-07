ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları listesi ile 2+1 3+1 isim sorgulama ekranı

TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ekranı yayında. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan sosyal konut projesinde takvim her hafta yenileniyor. Yeni sene Ankara kuraları ile başladı. 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi için başladı. Sincan Yenipeçenek sonuçları bugün gündemde olacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…
TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA VE KAHRAMANMARAŞ İLE DEVAM EDİYOR!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.
Bugün Ankara'nın yanı sıra Kahramanmaraş'ta da kura çekimi yapılacak.
TOKİ Ankara kuraları 7 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00'de yapılacak.
2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı
3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar
4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu
6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek
9 Ocak: Saraycık
10 Ocak: Gölbaşı Gerder
11 - 12 Ocak: Mamak
Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Ankara kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.