Haberler Yaşam Haberleri Ankara uçağı yoğun sis nedeni ile Şırnak yerine Elazığ’a indi
Giriş Tarihi: 23.12.2023 17:19 Son Güncelleme: 23.12.2023 17:49

Ankara uçağı yoğun sis nedeni ile Şırnak yerine Elazığ’a indi

Yoğun sis nedeni ile görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü Şırnak’ta Anadolu jet’in Ankara-Şırnak seferini yapan uçak meteorolojik şartlarından dolayı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yerine Elazığ Havalimanına indi.

ABİDİN YEL
Ankara uçağı yoğun sis nedeni ile Şırnak yerine Elazığ’a indi

2 günden bu yana etkili olan sağanak yağış ve sis Şırnak'ta hayatı olumsuz yönde etkilerken hava yolu ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Ankara'dan gelen uçak yoğun sis nedeni ile Şırnak'a inemedi.

Ankara'dan Şırnak'a gelen Anadolu Jet'e ait uçak kötü hava şartları ve yoğun sis nedeni ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yerine Elazığ Havalimanına indi. Yer yer sisin etkisini kaybettiği saatlerde ise İstanbul Sabiha Gökçen'den havalanan Uçak, güvenli bir şekilde Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı iniş yaptı. Sis nedeni ile Ankara-Şırnak seferleri iptal edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 6 kahraman Mehmetçik şehit
Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit oldu... Şehitlerimizin hikayeleri yürekleri yaktı
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Neden korkmuyorlar?
İngiltere'den skandal vize kararı! "Avrupa sağlam bir dersi hak ediyor"
Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe: 5 PKK'lı öldürüldü!
Haftanın notları: En çok korktukları şey...
Kartelin lüks otomobilleri polis aracı oldu
Cumhuriyete Doğru ve ‘tarikat’ tartışması
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara uçağı yoğun sis nedeni ile Şırnak yerine Elazığ’a indi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA