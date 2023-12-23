Ankara uçağı yoğun sis nedeni ile Şırnak yerine Elazığ’a indi

2 günden bu yana etkili olan sağanak yağış ve sis Şırnak'ta hayatı olumsuz yönde etkilerken hava yolu ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Ankara'dan gelen uçak yoğun sis nedeni ile Şırnak'a inemedi.

Ankara'dan Şırnak'a gelen Anadolu Jet'e ait uçak kötü hava şartları ve yoğun sis nedeni ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yerine Elazığ Havalimanına indi. Yer yer sisin etkisini kaybettiği saatlerde ise İstanbul Sabiha Gökçen'den havalanan Uçak, güvenli bir şekilde Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı iniş yaptı. Sis nedeni ile Ankara-Şırnak seferleri iptal edildi.