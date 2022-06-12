Ankara Valisi Şahin, sel bölgesini inceledi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı. İncelemeler sonrasında Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sel dolayısıyla meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla çalışmalara sürdüğünü belirten Şahin, toplam 188 kişiden oluşan 3 profesyonel ekibin bölgede olduğunu aktardı.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR, BUNLAR ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİMİZ ZARARLAR"

Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapıldığını bildiren Şahin, "19 yapıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün ekipleri tespit yaptılar. Yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün hasar tespit çalışmaları neticesinde 34 büyükbaş, 22 küçükbaş telefatı tespit edildi, toplam 90 ton civarında da yem kaybı var. Bunlar üstesinden gelebileceğimiz zararlar" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARA YEM TAKVİYESİNDE BULUNUYORUZ"

Mağdur durumdaki kişilere gerekli yardımların yapıldığını kaydeden Şahin, "Bölgede besicilik yapanların büyük kısmı hayvanlarıyla beraber başka bir yere nakledildi. Yem eksiği olan vatandaşlarımıza da ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyemiz yem takviyesinde bulunuyorlar" diye konuştu.

Sele kapılarak kaybolan vatandaşın bulunması için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Şahin, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek ama şu andaki mevcut veriler her türlü ihtimale açık durumda" dedi.