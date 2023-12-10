Ankara ve Manisa’da 3 cinayet: 5 ölü

Ankara ve Manisa'da kadınları hedef alan 3 silahlı saldırıda, 2'si kadın 5 kişi öldü, bir kişi yaralandı.Ankara'da önceki gece, Mamak Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi'nde otomobille seyir haline olan çift arasında tartışma çıktı. Kız arkadaşı Hamide Ç.'yi boynundan vurarak ağır yaralayan Kenan Çördük, ardından aynı silahla kendine ateş etti. Kontrolden çıkan otomobil başka bir araca çarparak durabildi. Çördük'ün olay yerine hayatını kaybettiği tespit edilirken, Hamide Ç. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yine Ankara'da M.A. isimli kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Çankaya İmrahor Caddesi'ndeki bir takside dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, E.A. ile eski eşi M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.'yı bıçakla boğazını keserek katleden E.A. polis tarafından yakalandı.Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ise Büyük Sümbüller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir cipin yanında 3 kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya. Olay yerine gelen ekipler, 45 AT 929 plakalı cipin yanında sigortacı olduğu öğrenilen Alaaddin Turantekin ile eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'in cansız bedenlerini buldu. Alaaddin Turantekin'in, eşini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.Öte yandan Çorum'da yaşayan 29 yaşındaki Güler Selvi Gergin'i, önceki akşam işten gelen kocası tarafından balkonda yerde hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık ekibi genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan genç kadının ölüm sebebi, otopsinin ardından netlik kazanacak.