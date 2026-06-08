Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavgada yeni gelişme! Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı
Giriş Tarihi: 8.06.2026 22:05

Ankara’da 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavgada yeni gelişme! Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavgada yeni gelişme! Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı
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Olay, 2 gün önce Ankara'nın Çubuk ilçesinde Atatürk Mahallesi Kahraman 2 Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.B. ve P.B. ile B.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya B.K'nin yakınları H.K, S.Ç.K, O.K.B. ile Mahmut Yiğittekin (31) de dahil oldu. Bıçakların kullanıldığı olayda taraflar birbirine saldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Mahmut Yiğittekin ile 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yiğittekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan şüpheliler ise ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından şüpheliler gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından S.Ç.K. ve O.K.B. serbest bırakılırken, R.B. ve P.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. B.K. ve H.K. hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ANKARA

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Ankara’da 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavgada yeni gelişme! Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı
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