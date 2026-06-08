Ankara’da 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavgada yeni gelişme! Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı

Olay, 2 gün önce Ankara'nın Çubuk ilçesinde Atatürk Mahallesi Kahraman 2 Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.B. ve P.B. ile B.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya B.K'nin yakınları H.K, S.Ç.K, O.K.B. ile Mahmut Yiğittekin (31) de dahil oldu. Bıçakların kullanıldığı olayda taraflar birbirine saldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Mahmut Yiğittekin ile 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yiğittekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan şüpheliler ise ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından şüpheliler gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından S.Ç.K. ve O.K.B. serbest bırakılırken, R.B. ve P.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. B.K. ve H.K. hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör