Ankara’da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 4 sanık hakkında mütalaa açıklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 7 Mayıs 2024'te sosyal medyada tanıştıkları 14 yaşındaki E.A'yı alıkoyarak cinsel istismarda bulunan 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Çalışkan, Emirhan Beyhan, tutuksuz sanıklar Yılmaz Özkaraca ve Hasan Hüseyin Koçak ile taraf avukatları katıldı. Ayrıca duruşmayı mağdurun ailesi ile Çocuk ve İnsan Hakları Derneği (ÇİDER) takip etti. Mahkeme başkanı esas hakkındaki mütalaasını açıklamak üzere Cumhuriyet savcısına söz verdi.

63 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Savcı, tutuklu sanıklar Ahmet Çalışkan ve Emirhan Beyhan'ın 'birden fazla kişiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 63 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Bunun yanı sıra savcı, tutuksuz sanık Yılmaz Özkaraca hakkında 'birden fazla kişiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 33 yıl 9 aya kadar, tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Koçak hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli yağmaya yardım etme' suçlarından 31yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

"ÇOCUĞUM OLACAK, AFFINIZA SIĞINIYORUM"

Mütalaanın açıklanmasının ardından savunması alınan tutuklu sanık Çalışkan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Ben evliyim böyle bir suç işlemedim. Çocuğum olacak, affınıza sığınıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Tutuklu sanık Beyhan da hakkında ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklar Koçak ve Özkaraca ise önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, suçsuz olduklarını belirterek beraatlerine karar verilmesini istedi. Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Müşteki avukatı ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve avukatların ek süre talebinin kabulüne hükmederek, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör