Ankara’da 169 litre kaçak alkol ele geçirildi

Ankara'nın Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çığ Sokak'ta kaçak/sahte alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, petshop işleten Ş.B.'nin Telegram üzerinden müşterilerden sipariş aldığı belirlendi.

GÖRGÜ TANIKLARI DA SEPETLE ALKOL VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Müşterilerin siparişlerini teslim almak için adrese gelmesinin ardından ise dikkat çeken bir yöntem kullanıldığı tespit edildi. Ş.B.'nin, petshopun bulunduğu binanın yanındaki binanın 1. katında bulunan evin balkonundan sepet sarkıtarak müşterilere alkol verdiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında görgü tanıklarının da balkondan sepet sarkıtılarak alkol verildiği yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi. Bu tespitler doğrultusunda ikamete yönelik arama gerçekleştirildi.

169 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Aramada 40 şişede toplam 22 litre kaçak alkol ile 29 bidonda toplam 145 litre kaçak alkol ele geçirildi. Toplam 169 litre kaçak/sahte alkole el konulurken, Ş.B. yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.