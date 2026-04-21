Ankara’da 2 çocuğu yaralayan köpeğin sahibi hakim karşısında

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki çocuğun yaralanmasına neden olan pitbull cinsi köpeğin sahibi Fatma Tuğçe Özbek Erol, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanmasına başlandı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erol, müşteki baba Adem Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Hakimin iddianame özeti okunmasının ardından sanık Erol'a savunma yapması için söz verdi.

KÖPEK "SOSYAL KARŞILAMA DAVRANIŞI" SERGİLEDİ DEDİ

Erol, olay sırasında iş yerinde olduğunu, durumu annesinden gelen telefonla öğrendiğini belirterek, köpeğini hemen ortamdan uzaklaştırdığını ifade etti. Kamuoyuna "saldırı" olarak yansıyan olayın bu şekilde gerçekleşmediğini savunan Erol, köpeğinin "sosyal karşılama davranışı" sergilediğini, saldırı kastı bulunmadığını öne sürdü. Mağdur çocuklardan birinde diş izi tespit edildiğinin hatırlatılması üzerine ise yaralanmanın köpeğin patisiyle gerçekleşmiş olabileceğini iddia etti.

Sanık Erol, olayın annesi Ayşe Ö. ile müşteki taraf arasında yaşanan bir gerilim sırasında kapının açık kalması sonucu meydana geldiğini, taşınma sürecinde oldukları için güvenlik önlemlerinin zayıfladığını dile getirdi. Köpeğini eğitimli ve kontrollü şekilde yetiştirdiğini ileri süren Erol, beraatini talep etti. Sanık avukatı ise olayın müvekkilinin fiili kontrolü dışında gerçekleştiğini, gerekli tedbirlerin alındığını ve sürecin öngörülemez nitelik taşıdığını belirterek eylemin 'basit taksir' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Müşteki Adem Öztürk ise olayın ani geliştiğini, kapı aralığından çıkan köpeğin çocuklarına doğrudan yöneldiğini belirterek, her iki çocukta da diş izine bağlı yaralanmalar bulunduğunu söyledi. Daha önce de köpeğin ağızlıksız gezdirildiğine ilişkin şikayetlerde bulunduklarını ifade eden Öztürk, sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi. Müşteki vekili, olayın "sosyal davranış" olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"SALDIRGAN YETİŞTİRİLDİĞİNDE ISIRIP BIRAKMAMA REFLEKSİ GÖSTEREBİLİR"

Beyanların ardından söz alan sanık Erol, "Bu tür köpekler saldırgan yetiştirildiğinde ısırıp bırakmama refleksi gösterebilir. Ancak bu olayda böyle bir saldırı ve tutma, parçalama durumunun söz konusu değildir. Köpeğimi uysal bir şekilde yetiştirdim ve dışarıdaki insanların dahi köpeğimi sevebiliyordu. Annemin arbede sırasında kapıya tutundu, kapının açılması sonucu bu olay gerçekleşti." beyanında bulundu. Görüşürü sorulan Cumhuriyet Savcısı, mahkemeden, sanığın annesi Ayşe Ö'nün tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

ANNE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ayşe Ö. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, bu nedenle tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesine ve yürütülecek soruşturma sonucunda iddianame düzenlenmesi halinde dosyaların birleştirilip birleştirilmeyeceğinin değerlendirilmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.