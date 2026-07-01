Ankara’da 2 stajyer mühendis hayatını kaybetmişti: İnşaat faciasında yeni bilirkişi raporu kararı!

3 SANIK HAKKINDA BERAAT İSTENDİ

Mahkeme başkanı esas hakkındaki mütalaasını sunması için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar İnan Yücel ve Sinan Kar'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını, diğer sanıklar Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel'in ise beraatini talep etti.

"NEDEN SANIK OLDUĞUMU ANLAMIYORUM"

Savunma için söz alan sanık Alpcan Ergüven, olay sırasında kendisinin de yaralandığını ancak yaralanmasının hafif olması ve rapor almaması nedeniyle mağdur sıfatı yerine sanık olarak yargılandığını öne sürerek beraatini istedi. Sanık Emrah Akyol ise inşaatta yalnızca dokümantasyon işlerinden sorumlu büro personeli olarak görev yaptığını, sahadaki uygulama ve karar süreçlerinde yetkisinin bulunmadığını belirtti. İş güvenliği eğitimlerinin atanmış uzman tarafından verildiğini ifade eden Akyol, "İlk günden beri neden sanık olduğumu anlamıyorum." diyerek beraatini talep etti.

Sanık İnan Yücel, hakkındaki suçlamaları ve bilirkişi raporundaki tespitleri kabul etmediğini, gerekli uyarıların kendisine yapılmadığını ileri sürdü. Sanık Sinan Kar da bilirkişi raporuna ilişkin itirazlarını yazılı olarak dosyaya sunduğunu belirterek beraatini talep etti. Sanık Bayram Yüksel ise bilirkişi raporu ve esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda hakkında beraat kararı verilmesini istedi.