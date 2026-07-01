Ankara’da 2 stajyer mühendis hayatını kaybetmişti: İnşaat faciasında yeni bilirkişi raporu kararı!

Ankara'da 2022 yılında bir inşaatta etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak sırasında perde kalıpların devrilmesi sonucu staj yapan 2 mühendislik öğrencisinin hayatını kaybettiği, 1 stajyerin yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşmaya müştekiler, tutuksuz sanıklar Alpcan Ergüven, İnan Yücel, Emrah Akyol, Bayram Yüksel ve Sinan Kar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya bilirkişi raporunun ulaştığını belirterek, raporda sanık İnan Yücel'in asli, sanık Sinan Kar'ın ise tali kusurlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra diğer sanıklar Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel hakkında kusur atfedilebilmesi için yeterli bilgi ve belgenin bulunmadığı, bu nedenle kusursuz olduklarının değerlendirildiğini kaydedildi.
3 SANIK HAKKINDA BERAAT İSTENDİ
Mahkeme başkanı esas hakkındaki mütalaasını sunması için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar İnan Yücel ve Sinan Kar'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını, diğer sanıklar Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel'in ise beraatini talep etti.
"NEDEN SANIK OLDUĞUMU ANLAMIYORUM"
Savunma için söz alan sanık Alpcan Ergüven, olay sırasında kendisinin de yaralandığını ancak yaralanmasının hafif olması ve rapor almaması nedeniyle mağdur sıfatı yerine sanık olarak yargılandığını öne sürerek beraatini istedi. Sanık Emrah Akyol ise inşaatta yalnızca dokümantasyon işlerinden sorumlu büro personeli olarak görev yaptığını, sahadaki uygulama ve karar süreçlerinde yetkisinin bulunmadığını belirtti. İş güvenliği eğitimlerinin atanmış uzman tarafından verildiğini ifade eden Akyol, "İlk günden beri neden sanık olduğumu anlamıyorum." diyerek beraatini talep etti.
Sanık İnan Yücel, hakkındaki suçlamaları ve bilirkişi raporundaki tespitleri kabul etmediğini, gerekli uyarıların kendisine yapılmadığını ileri sürdü. Sanık Sinan Kar da bilirkişi raporuna ilişkin itirazlarını yazılı olarak dosyaya sunduğunu belirterek beraatini talep etti. Sanık Bayram Yüksel ise bilirkişi raporu ve esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
OLASI KAST HÜKÜMLERİ UYGULANMALI
Müşteki Ege Kıratlı, proje organizasyon ve yetki şeması dosyaya kazandırılmadan bilirkişi raporu hazırlanmasının sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını engellediğini ve raporun hatalı olduğunu savundu. Hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin ile Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk de bilirkişi raporunun eksik ve yetersiz olduğunu belirterek, olayda bilinçli ihmaller bulunduğunu, sanıkların "olası kast" hükümleri kapsamında yargılanmaları gerektiğini ifade etti.
YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, soruşturma ve kovuşturma kapsamında daha önceki alınan bilirkişi raporlarında çelişkiler bulunması sebebiyle çelişkiler giderilecek şekilde yeni bir heyetten bilirkişi raporu alınmasını hükmederek duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.