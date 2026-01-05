Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da 2025’te uyuşturucuyla mücadelede kapsamında bin 997 kişi tutuklandı
Ankara’da 2025 yılı boyunca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalara ilişkin veriler açıklandı. Bu kapsamda 4 bin 428 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şüphelilerden 1997’si tutuklandı, 656 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, uyuşturucu madde ticareti yapanlar ile kullanıcıları hedef alan soruşturmalar kapsamında toplam 4 bin 428 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler hakkında, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alma', 'uyuşturucu madde kabul etme' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından soruşturma yürütüldü. Soruşturmalar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 1.997'sinin tutuklandığı, 656 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

