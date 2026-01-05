Ankara’da 2025’te uyuşturucuyla mücadelede kapsamında bin 997 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, uyuşturucu madde ticareti yapanlar ile kullanıcıları hedef alan soruşturmalar kapsamında toplam 4 bin 428 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler hakkında, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alma', 'uyuşturucu madde kabul etme' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından soruşturma yürütüldü. Soruşturmalar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 1.997'sinin tutuklandığı, 656 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.