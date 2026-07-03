Ankara’da 26 katlı binada çıkan yangın davasında sanıkların yargılamasına devam edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği davaya ilişkin 13 tutuksuz sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan yargılanmasına Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar inşaat mühendisi İbrahim Konca, müteahhit Bedri Yaşar, yapı denetim şirketi sahibi Yavuz Selim Karaman, Fikret Artan, Hüseyin Yaşar, taraf avukatları ile müşteki Mustafa Şahin katıldı. Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra adli kontrol tedbirlerine ilişkin cumhuriyet savcısına söz verdi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar Yavuz Selim Karaman, İbrahim Konca, Bedri Yaşar ve Kadir Dursun hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılarak yerine "yurt dışına çıkış yasağı" uygulanmasını talep etti. Savcı ayrıca dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi. Söz alan müşteki avukatları, Cumhuriyet savcısının adli kontrol tedbirinin değiştirilmesine ilişkin talebine katılmadıklarını belirtti. Celse arasında dosyaya giren belgelerde yer alan aleyhe değerlendirmeleri de kabul etmediklerini ifade eden avukatlar, bazı sanıklar hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamını istedi. Müşteki avukatları ayrıca, sanık İbrahim Konca'nın adli kontrol hükümlerini ihlal ettiğini öne sürerek tutuklanmasını talep etti.

"SANIKLARI HER GÖRDÜĞÜMDE YANGINI YENİDEN YAŞIYORUM"

Yangında eşi ile 3,5 aylık oğlunu kaybeden müşteki Mustafa Şahin, Cumhuriyet savcısının adli kontrol tedbirinin değiştirilmesine yönelik talebine katılmadığını ifade etti. Olayın üzerinden bir yıl geçtiğine değinen Şahin, "Eşimi ve oğlumu kaybedeli tam bir yıl oldu. Kaç celse geçti, hala dinlenemeyen tanıklar var. Sanıkları her gördüğümde yangını yeniden yaşıyorum. Geçen duruşmadan bu yana hiçbir şey değişmedi. Savcının, neye dayanarak 'konutu terk etmeme' tedbirinin kaldırılmasını istediğini anlayamıyorum. İbrahim Konca bu tedbiri ihlal etti. Bu sanığın tutuklu yargılanması için daha ne olması gerekiyor bilmiyorum. Deliller henüz tam olarak toplanmamışken ev hapsinin kaldırılmasının istenmesini kabul edilebilir bulmuyorum" dedi.

Müşteki beyanının ardından söz alan sanık avukatları, henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini talep etti. Dosyaya sonradan giren belgelerde yer alan aleyhe değerlendirmeleri kabul etmediklerini belirten avukatlar, müvekkilleri hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılarak yerine "yurt dışına çıkış yasağı" veya "il dışına çıkış yasağı" uygulanmasını istedi.Söz alan tutuksuz sanık İbrahim Konca ise diş tedavisi gördüğünü, evinin tedavi olduğu sağlık kuruluşuna uzak olduğunu belirterek, "Konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol kararını kasten ihlal etmedim. Sekiz dişimin çekilmesi gerekiyor. Tansiyon hastasıyım ve her gün hastaneye gitmek zorunda kalıyorum. Yol yaklaşık üç saat sürüyor. Bilerek ve isteyerek herhangi bir ihlalde bulunmadım. Adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını ya da değiştirilmesini talep ediyorum" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Yavuz Selim Karaman, İbrahim Konca, Bedri Yaşar ve Kadir Dursun hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırdı. Heyet, bu sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ile "il dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, diğer tutuksuz sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.