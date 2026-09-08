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Giriş Tarihi: 8.09.2026 21:34 Son Güncelleme: 8.09.2026 22:21

Ankara’da 3. dalga uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 17 tutuklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3'üncü dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonu kapsamında 21 şüpheliden 19’u kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara’da 3. dalga uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 17 tutuklama!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3'üncü dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonu kapsamında toplam 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 19'u yakalanarak mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Baran Yazıcı, Barış Gökmen, Berk Delibaş, Elif Beyhan, Elif Nur Akgül, Elif Yıldırım, Emre Anıl Yıldırım, Emre Evren, Enes Gülgül, Kahraman Çelik, Mahir Satış, Mehmet Ali Kardam, Murat Çınar, Orbay Gökhan Demir, Reyhan Çağla Baykam, Sabri Berkan Baykam ve Serhan Kızılmeşe tutuklandı. Şüphelilerden Mine A. ve Uğur Hakan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Cansu S. ile Muharrem D.'nin ise firari olduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Ankara’da 3. dalga uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 17 tutuklama!
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