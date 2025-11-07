Ankara’da 3 farklı kuyumcuya sahte altın satan şüpheliler yakalandı

2 ADET SAHTE ZİYNET EŞYASI VE 40 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Geriye dönük kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında kadınları yönlendirdiği saptanan İ.İ. ise kullandığı araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 adet daha sahte ziynet eşyası ve bu işten elde ettiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde sahte altınları İstanbul'dan getirdikleri anlaşıldı. İ.İ.'nin ifadesinde N.S. ve S.Ş. isimli kadınları örgütlediğini, sattıkları malzemelerden kadınlara pay verdiğini itiraf ettiği öğrenildi.