Ankara’da 4 otele mühür vuruldu! Fuhuşa zorlanan 20 mağdur kadın kurtarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı kapsamlı soruşturmada, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işlediği öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. İncelemeler, şehir genelindeki 4 otelin bu kirli düzene bilerek aracılık ettiğini ortaya koydu.





OTEL ÇALIŞANLARINA SUÇÜSTÜ

Ahlak Büro'nun derinleştirdiği soruşturmada, 4 otelin resepsiyon görevlileri, müdürleri ve sahipleri gözaltına alındı. Şüphelilerin, otellerde konaklayan kadınların fuhuş yapmalarına göz yummakla kalmayıp, bu faaliyetlerden pay aldıkları iddia edildi.





MAĞDURLARIN İFADELERİ YÜREK BURKTU

Operasyonda kurtarılan 20'den fazla kadın, verdikleri ifadelerde, otel çalışanlarının konaklama başına komisyon aldığını ileri sürdü. Mağdurların, sistematik şekilde sömürüldüklerini açıklamaları, operasyonun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.





FUHUŞLA MÜCADELE KOMİSYONU DEVREDE

Fuhuşla Mücadele Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda, suçla bağlantılı olduğu belirlenen 4 otel mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Kapılarına kilit vurulan oteller, Ankara'da huzurun sağlanması adına önemli bir adım oldu.





TOPLUMA MESAJ: SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü, benzer faaliyetlerin önlenmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, fuhuş başta olmak üzere her türlü suça karşı kararlılıkla mücadele edileceğini duyurdu.