Ankara’da 5 yılda 87 hırsızlık ve 3 yağmaya karıştılar! Suç çetesi 5 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi

Ankara genelinde son yılların en kapsamlı organize suç operasyonlarından biri kapsamında, beş yıl boyunca çok sayıda ikamet, işyeri, depo, şantiye ve aracı hedef alan organize suç çetesinin faaliyetleri güvenlik birimlerinin uzun süreli takibiyle deşifre edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinleştirilen soruşturmada, 2021–2026 yılları arasında 87 ayrı nitelikli hırsızlık ve 3 yağma olayının aynı organize yapı tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

5 YILLIK SUÇ ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin ikamet, işyeri, depo, şantiye ve araçları hedef alarak sistematik şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Soruşturma dosyasında, söz konusu suçların organize suç örgütü faaliyeti kapsamında işlendiğine dair güçlü delillere ulaşıldı.

37 İKAMET VE 35 ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Bu kapsamda, Ankara merkezli olmak üzere Kocaeli, Eskişehir, Kırşehir ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 37 şüpheliye ait 37 ikamet ve 35 araçta arama yapıldı.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında daha önce 19 şüphelinin cezaevinde tutuklu olduğu, toplamda ise 56 şüphelinin dosyada yer aldığı öğrenildi. Son operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve yeni gözaltıların da olabileceğini belirtti.