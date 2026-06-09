Ankara’da acı olay! Kaybolan Fatmanur Akgün için arama çalışmaları başlatıldı: En son o konumda görülmüş…

ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ YOL KENARINDA BULUNDU

Akgün'ün elektrikli bisikleti, İnözü Vadisi mevkisinde yol kenarında bulundu. Vadi içerisinde yapılan aramada ise Akgün'ün okul çantası ve ayakkabıları bulundu. Ekiplerin gece boyunca süren arama çalışmalarına rağmen Fatmanur Akgün bulunamadı. Bölgede 120 kişilik personel arama köpekleri ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

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