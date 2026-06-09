Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da acı olay! Kaybolan Fatmanur Akgün için arama çalışmaları başlatıldı: En son o konumda görülmüş…
Giriş Tarihi: 9.06.2026 14:14

Ankara’da acı olay! Kaybolan Fatmanur Akgün için arama çalışmaları başlatıldı: En son o konumda görülmüş…

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen kayıp olayı yürekleri burktu. 11’inci sınıf öğrencisi Fatmanur Akgün, dün sabah elektrikli bisikletle gittiği okuldan eve dönmedi. En son matematik sınavına giren 17 yaşındaki kızın son görüldüğü konum ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Ankara’da acı olay! Kaybolan Fatmanur Akgün için arama çalışmaları başlatıldı: En son o konumda görülmüş…
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Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Fatmanur Akgün, dün sabah elektrikli bisikletle gittiği okuldan eve dönmedi. En son matematik sınavına giren Akgün, saat 10.33'te okulun güvenlik kamerası kaydında görüldü. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ YOL KENARINDA BULUNDU

Akgün'ün elektrikli bisikleti, İnözü Vadisi mevkisinde yol kenarında bulundu. Vadi içerisinde yapılan aramada ise Akgün'ün okul çantası ve ayakkabıları bulundu. Ekiplerin gece boyunca süren arama çalışmalarına rağmen Fatmanur Akgün bulunamadı. Bölgede 120 kişilik personel arama köpekleri ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #BEYPAZARI

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Ankara’da acı olay! Kaybolan Fatmanur Akgün için arama çalışmaları başlatıldı: En son o konumda görülmüş…
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