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Giriş Tarihi: 21.07.2026 17:08

Ankara’da acı olay! Tarlada çıkan yangını söndürmeye çalışırken canından oldu: Dengesini kaybedip…

Ankara'da meydana gelen kaza yürekleri burktu. 72 yaşındaki Aziz Balaban, bahçesinde kuru otları temizlemek için yaktığı ateşin neden olduğu yangını söndürmeye çalışırken dengesini kaybetti. Alevlerin arasına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Ankara’da acı olay! Tarlada çıkan yangını söndürmeye çalışırken canından oldu: Dengesini kaybedip…
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Olay, dün öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesi Gökçehüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz Balaban, iddiaya göre hobi bahçesindeki kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yanda komşusuna ait tarlaya sıçradı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK ALEVLERİN ARASINA DÜŞTÜ

Balaban, ekili alanda tarladaki yangını söndürmeye çalışırken dengesini kaybederek yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaban, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Balaban için Ahmet Efendi Cami'sinde bugün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Balaban, namazın ardından gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA

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Ankara’da acı olay! Tarlada çıkan yangını söndürmeye çalışırken canından oldu: Dengesini kaybedip…
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