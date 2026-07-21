Ankara’da acı olay! Tarlada çıkan yangını söndürmeye çalışırken canından oldu: Dengesini kaybedip…

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaban, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Balaban için Ahmet Efendi Cami'sinde bugün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Balaban, namazın ardından gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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