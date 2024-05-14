Ankara’da aile faciası: 4 ölü

İzin alarak Ankara'daki evine gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk ailesine dehşeti yaşattı. Eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser daha sonra aynı silahla canına kıydı. Ankara Özel Harekât Şube'de görevliyken Hatay'a tayin edilen Öztürk'ün kripto para borsasıyla ilgilendiği ve yüklü miktarda borçlanması nedeniyle son zamanlarda bunalımda olduğu iddia edildi.Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi. Veysel Öztürk henüz bilinmeyen nedenle eşi Hasret Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Öztürk, eşi Hasret Öztürk ve oğlu Mustafa ile kızı Nisa Nur'u öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı. Hatay'dan izinli olarak ailesinin yaşadığı Ankara'ya gelen komiser yardımcısı Öztürk'ün kripto parayla ilgilendiği ve bu nedenle de büyük oranda borca girdiği öne sürüldü.