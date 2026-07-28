Ankara’da aile faciası: Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldürdü

Olay, 25 Temmuz Cumartesi günü Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Damat, yanında bulunan tabancayla kayınpederi Yakup K. (48) ile kayınvalidesi Emine K.'ye (48) ateş açtı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Silahlı saldırıda Yakup K. ve Emine K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Sincan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında aynı silahla yaralanan damat, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.