Ankara’da aile faciası! Oğlu kesici aletle saldırdı, baba tabancayla vurdu!

Olay, Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Atayol sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Mehmet Berkay Aşık, babası Ali Rıza Aşık'ın evine geldi. Baba ile oğul arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Mehmet Berkay Aşık, babasına kesici aletle saldırdı. Boynundan yaralanan Ali Rıza Aşık, kendisini savunmak için üzerinde bulunan beylik tabancayla oğluna ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mehmet Berkay Aşık, olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Berkay Aşık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"İÇ ÇAMAŞIRIYLA KOŞTUĞUNU GÖRDÜK"

Olay sırasında silah seslerini duyduğunu belirten mahalle sakini, Sevda Yılmaz, yaşananları şöyle anlattı: "Bıçaklı saldırgan cezaevindeymiş. 10 günlüğüne izne çıkarmışlar. Babasının evine gelmiş. Sonrasında tartışma çıkmış. Balkona çıktığımızda komşumuzun kanayan boynunu tuttuğunu ve iç çamaşırıyla koştuğunu gördüm. Üç el silah sesi duyduk. Oğlu önce babasını yaralamış. Adam da emekli polismiş. Oğlunu silahıyla vurarak öldürmüş. Yaralı adamın ameliyata alındığını ve durumunun ciddi olduğunu duyduk. Saldırgan çocuğun sıkıntılı biriymiş. Komşularımızla da çok muhabbetimiz yoktu. Çok iyi bir çiftti."