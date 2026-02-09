Ankara’da aile katliamı! 3 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Cengiz henüz bilinmeyen bir nedenle önce annesi Azize Cengiz'i (57) ve kızı Azra Cengiz'i (8) tabancayla vurarak öldürdü. Şüphelinin, hayatını kaybeden anne ve kızının cansız bedenlerini otomobilinin bagajına koyduğu öğrenildi.
KARGOCU KILIĞINA GİRDİ
Cengiz'in daha sonra boşanma aşamasında olduğu eşi Beyzanur Cengiz'in ikamet ettiği adrese gitti, kargocu kılığında kapıyı çalıp eşini de öldüren zanlı, aynı tabanca ile intihar etti.