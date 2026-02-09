Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da aile katliamı! 3 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
Giriş Tarihi: 9.02.2026 23:30 Son Güncelleme: 9.02.2026 23:55

Ankara’da aile katliamı! 3 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Ankara’da Recep Cengiz (35) annesi, kızı ve boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

SENA UYANER
Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Cengiz henüz bilinmeyen bir nedenle önce annesi Azize Cengiz'i (57) ve kızı Azra Cengiz'i (8) tabancayla vurarak öldürdü. Şüphelinin, hayatını kaybeden anne ve kızının cansız bedenlerini otomobilinin bagajına koyduğu öğrenildi.

KARGOCU KILIĞINA GİRDİ

Cengiz'in daha sonra boşanma aşamasında olduğu eşi Beyzanur Cengiz'in ikamet ettiği adrese gitti, kargocu kılığında kapıyı çalıp eşini de öldüren zanlı, aynı tabanca ile intihar etti.

ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayın nedeni ve şüphelinin geçmişine ilişkin detayların netleşmesi için soruşturma sürdürülüyor.

