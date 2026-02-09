Ankara’da aile vahşeti: Annesi, kızı ve eşini katletti!

BAŞINDA KASK İLE KAPIYI ÇALDI

Recep Cengiz, iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti. İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.