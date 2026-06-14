Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da akılalmaz olay! Topladığı mantarlar bulundu: Günlerdir aranan Arif’ten iz yok!
Giriş Tarihi: 14.06.2026 14:50

Ankara’da akılalmaz olay! Topladığı mantarlar bulundu: Günlerdir aranan Arif’ten iz yok!

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 79 yaşındaki Arif Uysal, mantar toplayacağını söyleyerek evden çıktı. Yaşlı adamda haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Arif’in topladığı mantarlar bulundu ancak henüz kendisine ulaşılamadı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Ankara’da akılalmaz olay! Topladığı mantarlar bulundu: Günlerdir aranan Arif’ten iz yok!
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Karaşar Mahallesi'nde yaşayan Arif Uysal, önceki gün öğle saatlerinde Çukurören Yaylası'nda mantar toplamaya çıktıktan sonra geri dönmedi. Haber alınamayan Uysal'ın yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

TOPLADIĞI MANTARLAR BULUNDU

İhbar üzerine Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile gönüllüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. 3 gündür yürütülen çalışmalarda Uysal'a henüz ulaşılamazken, topladığı mantarların bulunduğu belirtildi. Arama çalışmalarının gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #BEYPAZARI

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Ankara’da akılalmaz olay! Topladığı mantarlar bulundu: Günlerdir aranan Arif’ten iz yok!
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