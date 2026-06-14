Ankara’da akılalmaz olay! Topladığı mantarlar bulundu: Günlerdir aranan Arif’ten iz yok!

TOPLADIĞI MANTARLAR BULUNDU

İhbar üzerine Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile gönüllüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. 3 gündür yürütülen çalışmalarda Uysal'a henüz ulaşılamazken, topladığı mantarların bulunduğu belirtildi. Arama çalışmalarının gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

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