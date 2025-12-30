Ankara’da apartman dairesinde yangın: 4 kişi dumandan etkilendi!

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında anne ve 3 çocuk dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen Anne Nuray S. ile çocukları sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürülürken dairenin kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.