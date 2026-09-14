Ankara’da aranan 118 kişi yakalandı! Aralarında ağır hapis cezası alanlar da var

Ankara'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

FARKLI SÜRELERDE HAPİS CEZASI BULUNANLAR YAKALANDI

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 6 kişi, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 19 kişi, 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 32 kişi ve 2 yıldan az hapis cezası bulunan 60 kişi yakalandı. Böylece operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 118 kişi yakalanmış oldu. Yakalanan 118 kişi, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.