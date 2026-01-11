Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da aranan kişiler operasyonu: 101 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:40

Ankara'da aranan kişiler operasyonu: 101 kişi yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bazı şüpheliler Dolaba, yatağa ve çatıya saklanarak gizlenmeye çalıştı. Yaşananlar kameralara yansıdı. Operasyon kapsamında yakalanana 101 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Timleri (ARAT), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama İlamat Bürosu talimatıyla kentte aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

101 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda; yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, suçlarından aranan ve firari hükümlü 101 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

DOLABA, YATAĞA VE ÇATIYA SAKLANDILAR

Operasyonlarda, dolaba, yatağa ve çatıya saklanan şüpheliler kameraya yansıdı. Operasyonlarda; dolandırıcılık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2023 yılından beri aranan M.B.A., hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 20 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Y. O. ile yağma suçundan 20 yıl hapis cezası olan ve 29 suç kaydı bulunan M.K. saklandıkları yerlerde yakalandı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz