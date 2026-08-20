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Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:27

Ankara'da 'Bal tuzağı' operasyonu! Meğer aşk vaadiyle kandırıp...

Ankara’da sosyal medyada başlayan flört, bir anda dehşet verici bir plana dönüştü. Şüphelilerin mağdurları nasıl tuzağa düşürdüğü ve ardından yaşananlar ekiplerin operasyonuyla ortaya çıktı. İşte 'Bal tuzağı'nın detayları...

SENA UYANER SENA UYANER Yaşam
Ankara’da ’Bal tuzağı’ operasyonu! Meğer aşk vaadiyle kandırıp...
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Ankara'da internet üzerinden tanıştıkları erkekleri aşk vaadiyle ev veya otellere davet eden şüphelilerin, yanlarındaki kişilerle birlikte mağdurları darp ederek para ve değerli eşyalarını gasp ettiği ortaya çıktı. Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

FLÖRT EDEREK BULUŞMA TEKLİF ETTİLER

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasına göre şüphelilerin, internet üzerinden erkeklerle mesajlaşarak flört ettiği ve bir süre sonra sevgili olma vaadiyle buluşma gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli kadınların, mağdurları ikametlerine veya otellere davet ettiği, kapının açılmasının ardından ise beraberlerindeki 3 erkek şüphelinin içeri girdiği öne sürüldü.

TELEFONLARINA EL KOYUP DARP ETTİLER

Şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına el koyarak dış dünyayla iletişimlerini kesmeye çalıştıkları, tehdit ve darp yoluyla para ve değerli eşyalarını gasp ettikleri tespit edildi. Polis ekipleri, olayların aydınlatılması amacıyla farklı noktalardaki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin gerçekleştirdiği çok sayıda eylemi belirledi.

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HER ŞÜPHELİYE AYRI GÖREV

Soruşturma kapsamında grubun eylemleri belirli roller üzerinden organize ettiği iddia edildi. Buna göre internet sitesini yöneten kişi "hacker", mağdurlarla mesajlaşan kişi "yazıcı", buluşmaya önceden giden kadın ise "Balkız" kod adıyla anıldı. Kadın şüpheli mağdurla buluşmanın ardından diğer şüphelilerin adrese gelmesini sağlarken, erkek şüpheliler darp ve gasp eylemlerini gerçekleştirdi. Şüphelilerin olay yerinden kaçışını sağlayan kişinin ise "kovan" kod adıyla tanımlandığı belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda olaylara karıştığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA

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