Ankara’da ’Bal tuzağı’ operasyonu! Meğer aşk vaadiyle kandırıp...

Ankara'da internet üzerinden tanıştıkları erkekleri aşk vaadiyle ev veya otellere davet eden şüphelilerin, yanlarındaki kişilerle birlikte mağdurları darp ederek para ve değerli eşyalarını gasp ettiği ortaya çıktı. Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
FLÖRT EDEREK BULUŞMA TEKLİF ETTİLER
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasına göre şüphelilerin, internet üzerinden erkeklerle mesajlaşarak flört ettiği ve bir süre sonra sevgili olma vaadiyle buluşma gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli kadınların, mağdurları ikametlerine veya otellere davet ettiği, kapının açılmasının ardından ise beraberlerindeki 3 erkek şüphelinin içeri girdiği öne sürüldü.
TELEFONLARINA EL KOYUP DARP ETTİLER
Şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına el koyarak dış dünyayla iletişimlerini kesmeye çalıştıkları, tehdit ve darp yoluyla para ve değerli eşyalarını gasp ettikleri tespit edildi. Polis ekipleri, olayların aydınlatılması amacıyla farklı noktalardaki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin gerçekleştirdiği çok sayıda eylemi belirledi.
HER ŞÜPHELİYE AYRI GÖREV
Soruşturma kapsamında grubun eylemleri belirli roller üzerinden organize ettiği iddia edildi. Buna göre internet sitesini yöneten kişi "hacker", mağdurlarla mesajlaşan kişi "yazıcı", buluşmaya önceden giden kadın ise "Balkız" kod adıyla anıldı. Kadın şüpheli mağdurla buluşmanın ardından diğer şüphelilerin adrese gelmesini sağlarken, erkek şüpheliler darp ve gasp eylemlerini gerçekleştirdi. Şüphelilerin olay yerinden kaçışını sağlayan kişinin ise "kovan" kod adıyla tanımlandığı belirtildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda olaylara karıştığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.