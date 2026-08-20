Ankara’da ’Bal tuzağı’ operasyonu! Meğer aşk vaadiyle kandırıp...

FLÖRT EDEREK BULUŞMA TEKLİF ETTİLER

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasına göre şüphelilerin, internet üzerinden erkeklerle mesajlaşarak flört ettiği ve bir süre sonra sevgili olma vaadiyle buluşma gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli kadınların, mağdurları ikametlerine veya otellere davet ettiği, kapının açılmasının ardından ise beraberlerindeki 3 erkek şüphelinin içeri girdiği öne sürüldü.